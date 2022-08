JAKARTA- Rincian biaya hidup di Padang per bulan menarik untuk diulas. Saat ini, biaya hidup di beberapa wilayah Indonesia tidak terbilang murah. Salah satunya di Wilayah Padang yang terkenal dengan makanan nasi dicampur rendang.

Padang merupakan provinsi di Sumatera Barat berdekatan dengan Medan dan Jambi. Saat ini, daftar upah minimum kabupaten/kota di Sumatera Barat atau UMK Sumatera Barat 2022 digunakan sebagai dasar penentuan upah pekerja. Sebelumnya UMP Sumbar 2022 sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-889-2021 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 2.512.539.

Namun dengan UMP yang dikit ini mmalah biaya hidup di Padang cukup mahal. Sebagai perbandingan, berdasarkan Survei yang dilakukan pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 , pengeluaran per keluarga di Kota Padang adalah sebesar Rp11.330.330 per bulan dengan rincian Rp8.580.298 untuk konsumsi dan Rp2.750.032 untuk non konsumsi.

Sedangkan untuk biaya hidup di Padang per kapita adalah Rp2.463.115 dengan rincian Rp1.865.282 untuk konsumsi dan Rp597.833. Artinya, di tahun 2022 ini biaya hidup di Padang terus meningkat dengan harga bahan pokok tinggi dan kenaikan harga rumah dan juga transportasi.

Rincian biaya hidup di Padang ini juga bisa dihitung dari beberapa pengeluaran rumah tangga dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari.

Sebagai perbandingan, biaya hidup per orang di Kota Medan, Sumatera Utara menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.788.156. Jika inflasi di tahun 2022 diproyeksikan oleh para ahli ekonom sebesar 3%, maka biaya hidup per kapita di Kota Medan mungkin akan naik menjadi 1.841.801. Sedangkan UMK 2022 Kota Medan ditetapkan sebesar 3.370.645 (+1.22%) dari UMK tahun 2021 sebesar 3.329.867.

Berapa biaya hidup di Medan ini terlihat dari kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi.Tarif rata-rata indekos di Medan berkisar antara Rp450.000-1.000.000 per bulan tergantung dari fasilitas dan lokasi.

 (RIN)