JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika yang berada di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kunjungan tersebut dilakukan pada Kamis 1 September 2022 dengan mengendarai kendaraan roda empat.

Berikut fakta-fakta bisik-bisik Jokowi saat blusukan ke tambang Grasberg yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

1. Agenda Kunjungan Presiden

Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi tambang bawah tanah di OB 04 untuk meninjau ruang kontrol pengendali alat berat berteknologi 5G.

Selepasnya, Presiden akan menuju DMLZ underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah yaitu Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.

Setelahnya, Presiden akan menuju Tera shop untuk meluncurkan teknologi terbaru di sektor pertambangan yaitu 5G mining. Teknologi 5G mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dengan PTFI.

2. Gunakan Teknologi 5G Mining

Saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan karyawan PTFI pada Rabu malam (31/8/2022), Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining.

“Ini yang mau saya lihat seperti apa sih me-manage sebuah tambang dengan 5G sistem, saya mau lihat besok,” ucap Presiden.

3. Ibu Iriana Turut Serta

Pada sore harinya, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, melalui Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja ini yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

4. Jokowi Bisik-Bisik ke Bos Besar Freeport

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berbisik-bisik ke Bos Besar Freeport. Jokowi mau berbicara ke Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Freeport-McMoRan Richard C.Adkerson untuk menanyakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Amerika saat ini.

Jokowi pun meyakini bahwa penanganan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lebih baik ketimbang di Amerika.

"Nanti saya mau bisik-bisik ke pak Richard berapa ya growth sama inflasi di Amerika. Saya yakin masih lebih baik kita (Indonesia)," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi dengan karyawan PT Freeport Indonesia, Mimika, Rabu (31/8/2022).

5. Erick Thohir Sebut Jadi Kunjungan Bersejarah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk pertama kalinya mengunjungi tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia.

Kunjungan yang juga dihadiri Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung adalah kunjungan pertama Presiden ke tambang yang kini mayoritas telah menjadi milik Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kunjungan Presiden Jokowi merupakan hal yang bersejarah.

Sebab, Jokowi adalah Presiden pertama Indonesia yang sukses mengakuisisi saham mayoritas milik tambang emas terbesar itu.

"Kunjungan ini bersejarah dan secara simbolis menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat," ujar Erick, Kamis (1/9/2022).