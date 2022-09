BALI - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengundang negara-negara anggota G20 serta negara tamu di G20 Tourism Ministerial Meeting (TMM) 2022 untuk berinvestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air khususnya di 5 destinasi super prioritas dan 8 KEK Pariwisata.

Menparekraf Sandiaga Uno di sela-sela kegiatan "G20 Tourism Ministerial Meeting (TMM) 2022" pada Senin (26/9/2022) di Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota G20 dan juga negara tamu. Menparekraf Sandiaga berbicara tentang banyak hal mulai dari rencana kerja sama dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Sejak pagi kami telah menjalankan back to back bilateral engagement dengan negara-negara seperti Spanyol, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Australia. Kami percaya ada pasar yang sangat penting bagi kami untuk berpromosi, berinovasi, dan berkolaborasi. Tidak hanya di bidang pariwisata tetapi juga pengembangan ekonomi kreatif," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Selain berbagai peluang kerja sama tersebut, Menparekraf Sandiaga juga berbicara tentang peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun lokasi yang ditawarkan adalah lima destinasi super prioritas juga 8 KEK pariwisata di berbagai daerah tanah air.

Lima destinasi super prioritas tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, serta Likupang. Sementara untuk 8 KEK Pariwisata adalah KEK Tanjung Kelayang di Belitung, KEK Nongsa di Batam, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Singosari di Malang, KEK Mandalika di NTB, KEK Likupang di Sulawesi Utara, Kek Morotai di Maluku Utara, dan KEK Lido di Sukabumi, Jawa Barat.

"Saudi Arabia sangat tertarik dengan beberapa proyek yang kita ajukan, juga Uni Emirat Arab. Kita akan follow up dengan roadshow dalam beberapa bulan ke depan dalam kunjungan kita dengan target investasi 6 sampai 8 miliar dolar AS dalam tiga tahun ke depan. Itu target kita, mulai dari pembangunan infrastruktur, kereta gantung, akomodasi, sampai kepada beberapa kelengkapan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Menparekraf Sandiaga. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di kisaran Rp15.000 maka target investasi USD 8 miliar tersebut setara dengan Rp120 triliun.

"Tadi juga dibicarakan kemungkinan dikembangkan technopark di beberapa destinasi untuk melengkapi ekosistem ekonomi kreatif," kata Sandiaga. Gala Dinner Pelaksanaan "G20 Tourism Ministerial Meeting (TMM) 2022" dirangkai kemudian dengan gala dinner dalam suasana yang hangat. Dalam kesempatan itu seluruh delegasi juga diajak mengikuti beberapa gerakan Tari Kecak. Bersama Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, mereka antusias mengikuti gerakan-gerakan tersebut. Menparekraf Sandiaga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada seluruh delegasi atas kontribusinya dalam mencapai konsensus bersama pada “G20 Bali Guideline”. Ia berharap semua yang diperjuangkan dalam pembahasan ini dapat memperkuat pemulihan sektor pariwisata yang berfokus pada penguatan UMKM dan komunitas. "Kami berharap pemulihan ini akan melahirkan wirausahawan muda sehingga akan membuka lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Menparekraf Sandiaga. Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili. Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pariwisata Dunia yang akan dilangsungkan pada 27 September di Bali. Sandiaga pun mengajak para delegasi untuk ikut hadir dan merayakan bersama Hari Pariwisata Dunia. "Setelah 42 tahun, Indonesia akhirnya akan menjadi tuan rumah Hari Pariwisata Dunia. Terima kasih kepada seluruh menteri pariwisata dan tim delegasi dari seluruh dunia yang hadir dan berwisata ke sini (Bali). Jadi terima kasih banyak dan saya harap Anda juga bisa bergabung untuk hari pariwisata dunia esok hari dan (tinggal) beberapa hari lagi untuk menikmati Bali," kata Menparekraf Sandiaga. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani; Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; serta pejabat eselon I dan II lainnya di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.