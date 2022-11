JAKARTA - 3 tips mencegah kerugian investasi saham ala MotionTrade. Berinvestasi saham identik dengan high risk, high return.

Anda mungkin pernah membaca, mendengar, atau bahkan menghadapi kerugian saat berinvestasi saham.

Risiko kerugian dalam berinvestasi saham adalah hal yang wajar terjadi. Namun, hal ini bukanlah alasan untuk Anda tidak berinvestasi di pasar saham.

Investasi saham dapat berpotensi menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi aset Anda.

Berikut ini adalah tiga tips dari MotionTrade yang dapat Anda lakukan untuk meminimalisir kerugian dalam berinvestasi saham, di antaranya:

1. Berinvestasi Saham Blue Chip untuk Jangka Panjang

Anda dapat membeli saham blue chip untuk berinvestasi jangka panjang. Ketika membeli saham blue chip, bisa saja harganya turun di bawah harga pembelian yang terakhir Anda beli. Namun, selama saham blue chip tersebut masih memiliki kinerja dan prospek yang baik, Anda tidak perlu menjual dan mengalami kerugian jangka pendek karena tujuan Anda berinvestasi adalah kebutuhan jangka panjang. Anda dapat menjualnya ketika memang sudah membutuhkan dana investasi tersebut.





2. Memperhatikan Analisis Teknikal serta Fundamental Perusahaan

Analisis teknikal dan fundamental diperlukan sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu saham. Anda dapat menganalisis performa perusahaan untuk mengetahui perkembangan manajemen ataupun berita terbaru terkait dengan saham perusahan yang Anda pilih.

Pada aplikasi MotionTrade, Anda dapat mengakses fitur MNC Research untuk mendapatkan berita terkini seputar pasar modal dan emiten, serta fitur TradingView Chart untuk melihat grafik dan tren dari berbagai emiten. Anda tinggal mengetik kode saham emiten yang ingin dicari untuk membantu Anda dalam melakukan analisis teknikal. Grafik dan tren dapat diakses sesuai periode yang Anda inginkan yaitu hari (d), pekan(w), dan bulan(m).

3. Menerapkan Batas Stop Loss

Anda dapat mengantisipasi kerugian dengan menetapkan batas stop loss sesuai dengan profil risiko kerugian yang dapat Anda tanggung. Sebagai contoh, Anda menetapkan batas stop loss bila kerugian telah mencapai 5% sampai 10%. Bila terjadi penurunan nilai saham mencapai kisaran tersebut, Anda dapat langsung menjualnya, sehingga kerugian tidak menjadi semakin dalam.

Pada aplikasi MotionTrade, Anda dapat menggunakan fitur Super Order yaitu fitur transaksi saham otomatis untuk memasang perintah beli atau jual yang menggunakan sistem canggih, sehingga Anda dapat melakukan aktivitas sehari- hari lainnya tanpa harus memantau harga terus menerus.

Dengan fitur Open Account, Anda dapat membuka rekening saham dan rekening reksadana melalui smartphone kapan pun dan di mana pun! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.