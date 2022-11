JAKARTA - Investasi jangka panjang menjadi investasi yang ditujukan memenuhi kebutuhan keuangan dalam jangka waktu yang lama di atas 5 tahun. Investasi ini cocok bagi yang ingin mempersiapkan kondisi finansial di masa depan, misalnya untuk dana pensiun, biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.

Dengan berinvestasi, masyarakat sudah mempersiapkan diri mengamankan dana untuk keperluan di masa yang akan datang.

Berikut ini adalah 4 cara sukes investasi jangka panjang dari MotionTrade yang bisa Anda terapkan, Kamis (3/11/2022):

1. Strategi Dollar Cost Averaging

Strategi Dollar Cost Averaging merupakan cara dimana Anda menginvestasikan dana dalam jumlah yang sama sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan secara rutin. Keuntungan menggunakan dollar cost averaging adalah investor dapat berinvestasi secara konsisten dengan besaran yang sama tanpa harus memikirkan kondisi bearish atau bullish sehingga meminimalisir risiko berinvestasi secara emosional.

2. Melihat Kinerja Manajemen Perusahaan

Manajemen perusahaan merupakan penentu keberhasilan apakah suatu perusahaan dapat bertumbuh ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Kinerja suatu perusahaan di masa depan biasanya tercermin dari pergerakan sahamnya. Anda perlu mempelajari kinerja perusahaan dan kinerja keuangannya selama beberapa tahun terakhir. Jika pengelolaan perusahaan tersebut bagus dan likuiditas sahamnya juga terjaga, Anda tidak perlu ragu untuk menginvestasikan dana jangka panjang ke emiten tersebut.

3. Melakukan Evaluasi Secara Berkala

Meskipun tujuan investasi Anda adalah jangka panjang, Anda tetap perlu melakukan evaluasi untuk menjaga kestabilan portofolio Anda. Anda dapat melakukan evaluasi portofolio saham dengan cara mengikuti informasi perkembangan pasar dan melakukan evaluasi terkait aksi koorporasi, kebijakan, serta laporan keuangan. Jika setelah evaluasi, saham yang dipilih masih menjanjikan, maka Anda tidak perlu menjualnya.

4. Investasikan kembali Dividen yang didapat (Compounding Interest)

Perusahaan yang konsisten membayar dan menaikkan rasio pembagian dividen menunjukkan bahwa perusahaan tersebut stabil secara finansial. Apabila Anda mendapatkan dividen dari perusahaan tempat Anda menginvestasikan dana, ada baiknya Anda menginvestasikan kembali dividen yang diperoleh, sehingga dalam jangka waktu yang panjang bisa menghasilkan nilai yang besar.

