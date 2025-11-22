Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China

JAKARTA - Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) membangun kerja sama dengan Investor Tiongkok untuk mendukung pemerintah dalam rangka membuka peluang kerja sama investasi di Indonesia.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengatakan kerja sama ini akan dimulai pada pertemuan Investor Tiongkok dengan pemilik proyek prioritas nasional, regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri di Industrial Areas of Wanxinda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang, Jawa Tengah, 9 Desember 2025.

"Acara ini sebenarnya sebagai grand launching beberapa perusahaan yang sudah menanamkan modal dan siap beroperasi di daerah Batang, itu di Industrial Park-nya Wanxinda," kata Handojo dalam jumpa persnya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025).

Handojo mengatakan ada enam perusahaan yang terlibat dalam pertemuan itu. Acara ini nantinya juga akan memanggil hampir 1.000 investor dari China.

"Ini bukan peristiwa kecil. Inilah peluang kita mencari bagaimana kita bisa bekerja sama, ya, tanpa menggunakan APBD-APBD kita, ya, kita bisa bekerja sama tentu saja saling menguntungkan," ucap dia.

Executive Chairman Waxinda Group, Dan Chen, mengatakan, enam perusahaan yang siap beroperasi, berpeluang membuka lapangan pekerjaan bagi 4.000 karyawan.