HOME FINANCE SMART MONEY

Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |12:51 WIB
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya sinergi antar otoritas untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk derivatif. Kebijakan yang dibuat BI selalu berupaya mempersempit gap antara pelaku industri dan masyarakat agar tercipta pasar keuangan yang modern dan berdaya saing.

“Kami terus menjaga koordinasi lintas otoritas agar pengawasan semakin efektif dan perlindungan konsumen semakin kuat. Pelaku industri seperti Dupoin juga memiliki peran penting untuk menyampaikan edukasi yang benar dan sesuai dengan profil investornya,” kata Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Yoanita Historiani dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kepala Divisi Pengawasan Keuangan Derivatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bimahyunaidi Umayah menambahkan perspektif penting terkait penguatan tata kelola dan pengawasan di sektor derivatif.

“Dalam pengawasan kami, transparansi dan tata kelola yang baik menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik. Setiap pelaku industri perlu memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga berorientasi pada perlindungan konsumen,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa OJK terus mendorong pelaku industri untuk memperkuat sistem manajemen risiko dan memastikan setiap informasi kepada nasabah disampaikan secara jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. "Kami percaya, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri seperti Dupoin akan menciptakan ekosistem keuangan derivatif yang lebih sehat dan berintegritas,” lanjutnya.

 

1 2
