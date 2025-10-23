Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp16.000, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini kembali turun Rp16.000 menjadi Rp2.321.000 per gram. Kemarin, harga emas Antam mengalami pembaruan dua kali. Setelah anjlok Rp177.000 dan turun menjadi Rp2.310.000 per gram pada pagi hari, harga diperbarui menjadi Rp 2.337.000 per gram pada pukul 19:15 WIB.

Sementara, buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp35.000 ke Rp2.189.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Kamis (23/10/2025):