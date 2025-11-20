Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |16:59 WIB
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani Mengungkapkan Hasil Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Konglomerat Rusia. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima para konglomerat Rusia dan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, di Istana Kepresidenan Jakarta. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, serta Utusan Khusus Presiden untuk bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Rosan menjelaskan, delegasi Rusia yang hadir berasal dari Sistema Group, salah satu konglomerasi terbesar di negara tersebut.

"Iya, tadi bertemu didampingi oleh Duta Besar Rusia dengan grup dari, nama grupnya Sistema," ungkap Rosan kepada awak media usai pertemuan, Kamis (20/11/2025).

Rosan membeberkan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang berlangsung di St. Petersburg pada Juli tahun ini.

"Sebetulnya kita pernah bertemu di St. Petersburg. CEO dan pemilik dari Sistema adalah salah satu konglomerasi terbesar di Rusia. Pertemuan kali ini juga dihadiri CEO dan seluruh grup direkturnya," ujarnya.

Rosan memaparkan bahwa beberapa sektor menjadi fokus pembahasan, salah satunya bidang kesehatan. Sistema mengelola sekitar 160 rumah sakit di Rusia dan merupakan salah satu pemegang paten serta produsen obat terbesar di negara tersebut.

"Pertama adalah di bidang kesehatan. Mereka sudah melakukan pertemuan dengan grup Sistema karena mereka adalah pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, dengan total sekitar 160 rumah sakit," katanya.

 

Halaman: 1 2
1 2
