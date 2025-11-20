Prabowo Bahas Becak Listrik dan MBG di Istana

Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan becak listrik. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) membahas becak listrik di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih telah hadir, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, juga hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan becak listrik sebagai bagian dari inisiatif transportasi ramah lingkungan.

"Soal becak listrik ini, becak listrik," ujarnya, yang juga menjabat sebagai Presiden Becak Listrik Indonesia.

Nanik menambahkan bahwa pembahasan tersebut juga berkaitan dengan program unggulan Presiden Prabowo, MBG. Namun, Nanik belum memastikan apakah becak listrik nantinya akan digunakan sebagai moda distribusi MBG.