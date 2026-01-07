Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Moment Prabowo Absensi Dirut BUMN Pangan, Yang Tak Hadir Dicatat!

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |14:22 WIB
Moment Prabowo Absensi Dirut BUMN Pangan, Yang Tak Hadir Dicatat!
Presiden memanggil satu per satu dirut BUMN pangan dan mencatat ada yang tidak hadir, termasuk Dirut Agrinas Palma. (foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memeriksa kehadiran para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, hari ini. Dalam kesempatan itu, Presiden memanggil satu per satu dirut BUMN pangan dan mencatat ada yang tidak hadir, termasuk Dirut Agrinas Palma.

"Yang saya hormati para Dirut BUMN. Dirut perusahaan-perusahaan penting, Dirut PTPN III, PTPN IV, PTPN I, Agrinas Palma, Dirut Agrinas Pangan Nusantara. Dirut Agrinas Palma hadir dirutnya? Catat ya," tegas Prabowo, Karawang, Rabu (7/1/2026).

"Ini sambil diabsen. Dirut PT Berdikaris Maryadi. Dirut Sang Hyang Sri, Dirut Pursi, Dirut Pupuk Kujang," sambung Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku prihatin karena kekayaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat.

“Tapi saya harus katakan, saya prihatin, saya sedih dengan kenyataan bahwa banyak kekayaan kita yang tidak pandai kita kelola. Sehingga banyak kekayaan kita yang bocor. Dari dulu saya mengerti hal ini, tapi saya tidak mengerti seberapa banyak kebocoran itu,” katanya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa perjuangannya sudah dimulai jauh sebelum menjabat sebagai Presiden, termasuk saat memimpin organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan partai politik, karena melihat ketimpangan yang terus terjadi.

 

