MA AS Batalkan Tarif Trump, Prabowo: Kita Siap Hadapi Semua Kemungkinan

Presiden Prabowo Merespons Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat soal Tarif Dagang Trump. (Foto: Okezone.com/Setpres)

WASHINGTON DC – Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan membatalkan sejumlah kebijakan tarif global yang sebelumnya diberlakukan Presiden Donald Trump karena dinilai tidak memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Putusan tersebut memantik respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang terdampak kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.

Namun, tak lama setelah putusan itu dibacakan, Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif impor global baru sebesar 10 persen sehingga memunculkan dinamika baru dalam kebijakan perdagangan AS di tengah ketidakpastian regulasi.

Merespons hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses politik yang berlangsung di Amerika Serikat (AS) sekaligus menyiapkan langkah antisipatif.

“Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo di Washington DC, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, kebijakan tarif baru sebesar 10 persen yang diumumkan Trump dinilai masih berada dalam batas yang dapat dikelola oleh Indonesia.

“Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen),” tambahnya.

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan meski ada putusan MA AS tersebut, pihaknya akan berusaha mempertahankan tarif 0 persen yang sudah disepakati Presiden Prabowo dengan Trump.

“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” kata Airlangga.