Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MA AS Batalkan Tarif Trump, Prabowo: Kita Siap Hadapi Semua Kemungkinan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |07:40 WIB
MA AS Batalkan Tarif Trump, Prabowo: Kita Siap Hadapi Semua Kemungkinan
Presiden Prabowo Merespons Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat soal Tarif Dagang Trump. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

WASHINGTON DC – Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan membatalkan sejumlah kebijakan tarif global yang sebelumnya diberlakukan Presiden Donald Trump karena dinilai tidak memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Putusan tersebut memantik respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang terdampak kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.

Namun, tak lama setelah putusan itu dibacakan, Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif impor global baru sebesar 10 persen sehingga memunculkan dinamika baru dalam kebijakan perdagangan AS di tengah ketidakpastian regulasi.

Merespons hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses politik yang berlangsung di Amerika Serikat (AS) sekaligus menyiapkan langkah antisipatif.

“Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo di Washington DC, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, kebijakan tarif baru sebesar 10 persen yang diumumkan Trump dinilai masih berada dalam batas yang dapat dikelola oleh Indonesia.

“Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen),” tambahnya.

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan meski ada putusan MA AS tersebut, pihaknya akan berusaha mempertahankan tarif 0 persen yang sudah disepakati Presiden Prabowo dengan Trump.

“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” kata Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3202963//presiden_prabowo-fXbB_large.jpg
Tarif Trump Dibatalkan MA AS, Prabowo: Kita Siap Hadapi Semua Kemungkinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202945//prabowo_subianto-MJiN_large.jpg
Presiden Prabowo Beberkan Isi Pertemuannya dengan Donald Trump di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202828//prabowo_subianto-Rocl_large.jpg
53 Komoditas Pertanian RI Bebas Tarif ke AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202902//prabowo_dihadiahi_jersey_chelsea-2cAn_large.jpg
Presiden Prabowo Bertemu Pemilik Chelsea, Dihadiahi Jersey Reece James
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202870//prabowo-S1LR_large.jpg
MA Batalkan Tarif Trump, Kemenko Perekonomian: Perjanjian Dagang Belum Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202853//menlu_sugiono-NksH_large.jpg
Menlu Sugiono Pastikan Tak Ada Operasi Militer Pasukan Perdamaian yang Dikirim ke Gaza
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement