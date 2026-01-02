Rumah Sementara Siap Huni di Aceh Tamiang, Dibangun Nonstop 6 Hari

Presiden Prabowo cek rumah hunian sementara (Huntara) siap huni di Kabupaten Aceh Tamiang. (foto: Okezone.com/Adhi Karya)

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membangun rumah hunian sementara (Huntara) siap huni di Kabupaten Aceh Tamiang melalui percepatan pembangunan yang dilaksanakan nonstop selama enam hari penuh dengan mengerahkan seluruh pekerja, peralatan, serta didukung oleh para engineer ADHI yang berpengalaman di lapangan.

Kesiapan hunian bahkan ditinjau langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan perlindungan, pemulihan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana.

Pembangunan rumah hunian sementara ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi melalui kolaborasi lintas pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Program ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menata kehidupan secara aman dan nyaman, dengan fokus pada kualitas hunian serta keberlanjutan proses pemulihan.

Direktur Utama Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago, bersama Direktur Operasi I Alloysius Suko Widigdo, secara aktif melakukan pengarahan langsung di lokasi pembangunan guna memastikan seluruh pekerjaan telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan kenyamanan sebelum hunian digunakan oleh masyarakat.

“Dalam kondisi darurat, kecepatan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Adhi Karya menjalankan mandat negara dengan bekerja cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Melalui pembangunan nonstop selama enam hari, rumah hunian sementara tahap I berhasil diselesaikan dan akan terus dikejar penyelesaiannya untuk tahap selanjutnya,” ujar Moeharmein Zein Chaniago, Jumat (2/1/2026).