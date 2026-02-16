Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu Trump, Bawa Misi Energi dan Dagang

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk melakukan perundingan kerja sama bilateral. Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, hari ini.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden turut didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump guna membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

Kunjungan ini disebut menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri sektor ekonomi di kediamannya pada Minggu (15/2/2026). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah konsolidasi akhir untuk mematangkan agenda strategis ekonomi menjelang kunjungan resmi ke AS.

Fokus utama kunjungan itu adalah penandatanganan kesepakatan dagang bersejarah bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.