Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu Trump, Bawa Misi Energi dan Dagang

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |14:02 WIB
Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu Trump, Bawa Misi Energi dan Dagang
Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk melakukan perundingan kerja sama bilateral. Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, hari ini.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden turut didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump guna membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

Kunjungan ini disebut menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri sektor ekonomi di kediamannya pada Minggu (15/2/2026). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah konsolidasi akhir untuk mematangkan agenda strategis ekonomi menjelang kunjungan resmi ke AS.

Fokus utama kunjungan itu adalah penandatanganan kesepakatan dagang bersejarah bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201881//prabowo-utpM_large.jpg
Prabowo Bertolak ke AS Bertemu Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201874//prabowo-DTpo_large.jpg
Prabowo Siap ke AS Tandatangani Kesepakatan Tarif Dagang 19%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201870//bahlil-bJsc_large.jpg
Bahlil Buka Tender 110 Blok Migas, RI Siap Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201791//prabowo_kumpulkan_menteri_ekonomi_di_hambalang-ehIL_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Hambalang, Bahas Negosiasi dengan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201785//paspampers-w4d3_large.jpeg
Prabowo Instruksikan Upacara Paspampres Rutin Tiap Minggu, Perkuat Citra Istana sebagai Rumah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201733//presiden_prabowo-1FQI_large.jpg
Prabowo: Koperasi Merah Putih Percepat Efisiensi Ekonomi Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement