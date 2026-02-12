Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Gentengisasi, SMF Koordinasi dengan Kementerian PKP

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |16:12 WIB
Proyek Gentengisasi, SMF Koordinasi dengan Kementerian PKP
Lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini masih menunggu rincian operasional terkait implementasi kebijakan tersebut di lapangan. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

SURAKARTA – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF siap mendukung program anyar Presiden Prabowo Subianto, yaitu Gentengisasi. Lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini masih menunggu rincian operasional terkait implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan pihaknya perlu melakukan pendalaman materi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai instansi teknis yang membawahi program tersebut.

"Gentengisasi itu baru diluncurkan. Kami akan koordinasi dulu dengan PKP. Maksudnya Gentengisasi itu apa? Apa semuanya digentengin? Saya juga belum dapat informasi yang jelas," ungkap Ananta dalam Media Briefing di Surakarta, Kamis (12/2/2026).

Ananta menegaskan bahwa pada prinsipnya SMF mendukung penuh visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian rakyat.

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di sektor pembiayaan, kejelasan desain kebijakan sangat diperlukan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai mandat.

"Saya akan minta klarifikasi dulu dari PKP, koordinasi dengan PKP," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan SMF nantinya akan diselaraskan dengan arahan kementerian teknis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200975//airlangga-fmDF_large.jpg
Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya ke Istana, Ada Apa? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200810//mensesneg-tGQs_large.jpg
Intip Obrolan Prabowo dengan 22 Pengusaha Apindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200541//prabowo-1Try_large.jpg
Prabowo: Insya Allah, 3 Tahun Lagi Kita Swasembada Pangan Semuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199853//pelantikan-pjSx_large.jpg
Profil dan Jejak Karier Juda Agung, Eks Deputi Gubernur BI yang Dilantik Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199173//prabowo_produsen_pesawat_brasil-hMul_large.jpg
Prabowo Bertemu Produsen Pesawat Embraer Brasil, Singgung Teknologi Pesawat Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199172//dirut_garuda_pindad-UMzj_large.jpg
Prabowo Panggil Bos Garuda dan Pindad ke Istana, Bahas Teknologi Penerbangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement