Proyek Gentengisasi, SMF Koordinasi dengan Kementerian PKP

Lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini masih menunggu rincian operasional terkait implementasi kebijakan tersebut di lapangan. (Foto :Okezone.com)

SURAKARTA – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF siap mendukung program anyar Presiden Prabowo Subianto, yaitu Gentengisasi. Lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini masih menunggu rincian operasional terkait implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan pihaknya perlu melakukan pendalaman materi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai instansi teknis yang membawahi program tersebut.

"Gentengisasi itu baru diluncurkan. Kami akan koordinasi dulu dengan PKP. Maksudnya Gentengisasi itu apa? Apa semuanya digentengin? Saya juga belum dapat informasi yang jelas," ungkap Ananta dalam Media Briefing di Surakarta, Kamis (12/2/2026).

Ananta menegaskan bahwa pada prinsipnya SMF mendukung penuh visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian rakyat.

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di sektor pembiayaan, kejelasan desain kebijakan sangat diperlukan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai mandat.

"Saya akan minta klarifikasi dulu dari PKP, koordinasi dengan PKP," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan SMF nantinya akan diselaraskan dengan arahan kementerian teknis.