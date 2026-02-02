Prabowo Bertemu Produsen Pesawat Embraer Brasil, Singgung Teknologi Pesawat Canggih

Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran petinggi produsen pesawat Embraer asal Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran petinggi produsen pesawat Embraer asal Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, serta Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa.

Pertemuan itu membahas perkembangan industri penerbangan global, khususnya terkait kemajuan teknologi pesawat dan penguatan ekosistem penerbangan di Indonesia.

Usai pertemuan, Dirut Garuda Glenny Kairupan menjelaskan diskusi dengan Presiden Prabowo berlangsung dalam suasana santai namun substantif, dengan fokus pada dinamika penerbangan nasional dan global.

“Bicara-bicara, ngobrol-ngobrol tentang penerbangan, lah. Penerbangan di Indonesia, tentang Garuda (Indonesia), tentang pesawat-pesawat yang super-super maju sekarang. Teknologi-teknologi yang maju, bagaimana kita harus ikut juga terlibat di dalam perkembangan-perkembangan teknologi,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, Glenny menegaskan bahwa pertemuan tersebut belum membahas rencana pembelian pesawat. Menurutnya, pembahasan masih berada pada tahap koordinasi dan pertukaran pandangan mengenai perkembangan teknologi penerbangan dunia.

“Rencana beli belum. Kita baru koordinasi masalah teknologi-teknologi,” jelas Glenny.