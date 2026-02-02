Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Bos Garuda dan Pindad ke Istana, Bahas Teknologi Penerbangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:48 WIB
Prabowo Panggil Bos Garuda dan Pindad ke Istana, Bahas Teknologi Penerbangan
Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Letnan Jenderal TNI (Purn.) Glenny H. Kairupan dan Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. (Foto; Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Letnan Jenderal TNI (Purn.) Glenny H. Kairupan dan Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini.

Pemanggilan Dirut Garuda dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali dari memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Usai pertemuan, Glenny menjelaskan bahwa pembahasan dengan Presiden Prabowo berkaitan dengan perkembangan teknologi penerbangan di Indonesia, khususnya yang menyangkut Garuda Indonesia.

“Biasa dengan Pak Sigit ngobrol-ngobrol soal penerbangan di Indonesia. Ya tentang Garuda, tentang super-super maju sekarang. Teknologi yang maju kita ikut juga di dalam perkembangan teknologi. Itulah yang disampaikan Presiden,” kata Dirut Garuda Glenny kepada awak media usai pertemuan.

Glenny juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas peluang kerja sama dengan perusahaan luar negeri.

“Iya, kita diskusi,” ujar Glenny.

 

Halaman:
1 2
