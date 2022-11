JAKARTA- Inilah 5 pekerjaan yang membuat orang batak menjadi terkenal di dunia. Sebagai salah satu suku mendiami dataran Sumatera, Batak dikenal sifat kerja kerasnya dan pantang menyerah.

Mereka akan melakukan apapun, demi mencapai pekerjaan atau cita-cita. Keberhasilan di bidang pekerjaanya itu membuat orang Batak banyak dikenal bahkan hingga mendunia.

Inilah 5 Pekerjaan yang membuat orang Batak menjadi terkenal di Dunia dirangkum dari berbagai sumber:

1. Penyanyi

Orang Batak terkenal dengan suara enak dan khas, tak heran banyak menjadikan hobi ini sebagai profesi. Salah satunya adalah Judika.

Ya, penyanyi jebolan pencarian bakat itu kini menjadi penyanyi mendunia. Diketahui, ia memiliki banyak penggemar dari luar negeri, bahkan momen tak terlupakan saat Michael Learns To Rock (MLTR) menjadi bintang tamu di salah satu acara Stasiun TV Swasta, mereka mengajak Judika naik ke Panggung untuk bernyanyi bersama.

Tak sampai di situ, personil MLTR pun sangat terkejut ketika mendengar suara bagus milik Judika.

2. Hukum

Di layar televisi Indonesia mungkin tak asing dengan pengacara kondang satu ini. Ya, Hotman Paris Hutapea merupakan orang Batak yang sukses di dunia hukum.

Ia pun pernah muncul di televisi Australia pada acara The 7.30 Report di ABC pada bulan Juli 2005. Dalam acara itu, ia mengaku membela integritas secara bersih.

3. Bisnis

Orang Batak dikenal sebagai orang yang handal berbisnis. Hal ini pun dibuktikan oleh Martua Sitorus, seorang pengusaha Indonesia dan lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Thio Seeng Haap- sapaan akrabnya bersama dengan Kuok Khoon Hong mendirikan perusahaan Wilmar International yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolah minyak sawit mentah (CPO) serta produsen gula. Atas kerja kerasnya, pada 2013, majalah Forbes menempatkannya sebagai orang terkaya no. 15 di Indonesia. Wilmar sendiri diketahui bekerja sama dengan perusahaan AS, Kellogg untuk menjual makanan di China dan mengakuisisi perusahaan tambang batu bara di Australia yakni Whitehaven Coal Ltd.

4. Olahraga

Tak hanya ketiga profesi di atas, ternyata orang Batak juga ada berkecimpung di dunia olahraga. Ya, Radja Nainggolan adalah salah seorang mantan pemain sepakbola klub AS Roma, keturunan orang Batak asli.

Nainggolan lahir di Antwerpen memiliki darah Batak dari sang ayah Marianus Nainggolan. Sementara sang ibu, Lizy Bogaerts, seorang Belgia beretnis Flandria.

5.Model

Orang Batak juga banyak yang berprofesi sebagai model. Salah satunya adalah Nadya Hutagalung. Wanita keturunan Batak-Australia ini memulai karier modelling-nya di usia 12 di Tokyo, Jepang.

Saat MTV Asia mulai mengudara dari Singapura pada 1995, ia termasuk salah satu VJ pertamanya. Saat ini ia, tinggal di Singapura dan menjadi salah satu juri dalam acara Asia’s Next Top Model.

Itulah 5 pekerjaan yang membuat Orang Batak menjadi terkenal di dunia yang tak banyak orang tahu. Semoga bermanfaat.

(RIN)