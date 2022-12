JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada kinerja keuangannya yang berakhir pada 30 September 2022.

Pendapatan KPIG naik signifikan dari Rp499,9 miliar pada kuartal III-2021 menjadi Rp748,9 miliarpada kuartal III-2022 atau sebesar 49,8%.

Hal ini terutama didorong oleh pendapatan yang meroket di segmen hotel, resor dan golf sebesar 357,6%, dari Rp63,8 miliar menjadi Rp291,9 miliar , serta segmen apartemen dan properti lainnya yang melonjak lebih dari dua kali lipat, dari Rp3,2 miliar menjadi Rp7,7 miliar .

Perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp126,5 miliar, mewakili 16,9% EBITDA margin.

Hingga September 2022, KPIG membukukan laba usaha Rp75,4 miliar, didominasi oleh penyewaan ruang perkantoran yang menyumbang Rp62,3 miliar.

 BACA JUGA:RUPS KPIG: Hary Tanoe Jadi Komut, PT MNC Land Tbk Optimis Hadirkan Masterpieces Kebanggaan Indonesia

Peningkatan operasional ini menghasilkan laba bersih Perseroan melambung 58,7% menjadi Rp64,8 miliar pada kuartal III-2022 dari Rp40,8 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara triwulanan, pendapatan KPIG menguat 22,7% dari Rp 249,0 miliar pada kuartal II-2022 menjadi Rp305,5 miliar pada kuartal III-2022.

Sedangkan jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu, pendapatan Perseroan melesat 93,2% dari Rp158,1 miliar pada kuartal III-2021.

Adapun pandemi yang semakin terkendali tidak hanya mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas normal, melainkan juga semakin percaya diri untuk menikmati beragam hiburan dan pariwisata Tanah Air.

Perseroan terus membangun dan mengembangkan sejumlah proyek unggulan, salah satunya KEK MNC Lido City yang merupakan Integrated Tourism Destination.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

KEK MNC Lido City sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang terdekat dari Jakarta dengan pengembangan kawasan hunian, komersial, destinasi pariwisata, serta resor terintegrasi seluas 1.040 hektare dari total 3.000 hektare luas area di Lido, Jabodetabek.

Berlokasi sekitar 60 kilometer dari Jakarta, KEK MNC Lido City dapat dicapai langsung melalui Tol Bocimi dengan waktu tempuh satu jam dari Jakarta. Berada di lokasi dengan ketinggian sekitar 600m di atas permukaan air laut dan dikelilingi oleh Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango.

Saat ini, beberapa spot yang menjadi prioritas pembangunan yaitu MNC Park, Movieland, lapangan golf 18-hole berstandar World Championship, Lido Music & Arts Center, Lido World Garden, dan Lido Lake Resort Extension.

"MNC Land berhasil menunjukkan kinerja positif dan masih akan terus menanjak. Berbagai proyek unggulan yang sedang kami rampungkan membuat KPIG memiliki ruang untuk berkembang yang masih sangat besar," ujar Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo melalui laporan resmi pada Kamis (1/12/2022).

Dia mengatakan ebangkitan sektor pariwisata dan hospitality di Indonesia mendukung kemajuan Perseroan, serta bagaimana KPIG memanfaatkan momentum untuk mendorong pembangunan di masa pandemi dan bangkit lebih kuat, menjadi bukti semakin dewasanya MNC Land yang menginjak usia ke-15 tahun ini.

"Melalui kehadiran Park Hyatt Jakarta yang semakin ramai dikunjungi tamu domestik maupun mancanegara, serta terpilihnya The Westin Resort Nusa Dua, Bali menjadi venue perhelatan G20 dan B20 Summit di Bali tahun ini, menunjukkan bahwa KPIG pantas mewakili pariwisata Indonesia untuk bersaing di ranah global," jelasnya.

Dia berharap ke depannya, KPIG akan memastikan percepatan pembangunan beragam karya ikonik di beberapa wilayah Indonesia, mewujudkan prospek cerah Perseroan yang menjanjikan.

Sebagai informasi, ada pula MNC Park yang merupakan taman hiburan kelas dunia dengan teknologi canggih dan terbaik, yang akan membawa Anda untuk larut dalam cerita dan perjalanan dengan menampilkan 6 zona bertema, 18 wahana, 15 pertunjukan & atraksi, 18 gerai F&B, 21 gerai ritel, aula serbaguna, dan fasilitas lainnya.

Serta Movieland merupakan pionir kompleks produksi film dan video independen paling terintegrasi di Indonesia, hasil kerja sama dengan MNC Digital Entertainment. Menyediakan fasilitas produksi dan berbagai backlot untuk pembuatan film, Movieland ditargetkan mulai beroperasi pada tanggal 14 Desember 2022.

Kehadiran Movieland akan mewarnai industri perfilman nasional dan menjadi daya tarik baru di kawasan KEK MNC Lido City.

Di samping itu, lapangan golf 18-hole berstandar World Championship direncanakan mulai dibuka pada kuartal I-2023.

Lapangan ini akan segera menjadi tujuan utama bagi pegolf dalam dan luar negeri, dilengkapi dengan fasilitas olahraga, hiburan, dan pemandangan hijau tak tertandingi dari pegununganpegunungan di Indonesia. Di sekitar lapangan juga akan dibangun private clubhouse dan villa yang diharapkan akan menjadi sumber penghasilan terbesar KPIG dalam 2-3 tahun ke depan.

Begitu pula Lido Music & Arts Center yang merupakan world-class outdoor venue pertama di Indonesia untuk penyelenggaraan berbagai festival musik dan seni nasional maupun internasional, juga akan dirampungkan pada kuartal I-2023, merespon tren festival dan konser luring yang makin ramai digelar di Tanah Air akhir-akhir ini.

Lido World Garden merupakan family edutainment garden berkelas dunia yang akan menghadirkan keindahan taman dan budaya menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Dikembangkan di atas lahan seluas 17 hektare, Lido World Garden menghadirkan konsep taman bunga yang akan memberikan pengalaman tak terlupakan dan membawa wisatawan berpetualang menyaksikan landmark peradaban bersejarah dan ikonik.

Menjawab tingginya tingkat hunian hotel bintang lima Lido Lake Resort, 125 kamar tambahan Lido Lake Resort Extension sedang diselesaikan agar dapat beroperasi pada kuartal III-2023.

Sebagai pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk mengelola Danau Lido, KPIG juga mengembangkan Lido Adventure Park, kegiatan rekreasi air, ruang acara dan berbagai fasilitas pendukung.

Selain itu, telah hadirnya Park Hyatt Jakarta (PHJ) sebagai hotel bintang enam mewah dan modern dari brand Park Hyatt yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, menjadi portofolio baru yang membawa angin segar bagi Perseroan serta para wisatawan domestik dan mancanegara.

PHJ menjadi landmark ikonik baru yang menyuguhkan pemandangan jelas kota Jakarta dan Monumen Nasional, dilengkapi dengan berbagai pilihan tipe kamar mewah, fine dining dan bar berkonsep rooftop, fasilitas spa untuk memanjakan para tamu, pusat kebugaran dengan peralatan kardiovaskular technogym terbaru, hingga beragam layanan terbaik lainnya.

PHJ yang baru mulai beroperasi pada 8 Juli 2022 telah berhasil memborong beberapa penghargaan bergengsi, antara lain PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-8 untuk kategori The Best Luxury Hotel Development, di mana PHJ dan pemenang lain di Indonesia akan melaju ke PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final yang akan digelar di Bangkok, Thailand pada 9 Desember 2022.

Sedangkan dari ajang Exquisite Awards 2022, PHJ berhasil memenangkan The Best New Luxury Hotel dan Kita Bar yang terletak dalam PHJ sebagai The Best Newcomer Bar. Dari ajang yang sama, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, mengantongi dua penghargaan untuk kategori The Best Upscale Hotel dan The Best Dessert & Pastry.

Tidak hanya itu, pada bulan November 2022, The Westin Resort Nusa Dua, Bali terpilih sebagai hotel resmi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20/B20 dan berhasil mencatatkan pendapatan tertinggi semenjak pandemi, hingga mencapai Rp57 miliar.