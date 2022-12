JAKARTA - Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Banyak proyek yang akan dan sedang dikerjakan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun biaya pembangunan akan dibebankan kepada investor, sedangkan pemerintah bakal menganggarkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti akses jalan dan fasilitas lainya.

Badan Otorita IKN Nusantara pun telah merilis Buku Panduan One Map, One Planning, One Policy (1 MPP) sebagai pedoman informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN terintegrasi lintas kementerian/lembaga.

Mengutip akun resmi IKN Nusantara, Selasa (6/12/2022), setidaknya ada beberapa langkah bagi investor yang berminat berinvestasi di IKN Nusantara. Pertama, penyampaian minat melalui pernyataan surat minat, disertai lokasi lahan yang diminati, kebutuhan data yang diperlukan, dan menjelaskan profil singkat perusahaan.

Adapun untuk lokasi lahan yang diminati dan kebutuhan data yang diperlukan mengacu pada perincian rencana induk telah diterbitkan oleh badan otorita IKN Nusantara.

Selanjutnya surat tadi ditujukan kepada Kepala Otorita IKN Nusantara melalui alamat email investasi@ikn.go.id.

Jika surat telah masuk, maka Sekretaris Otorita IKN merespon dengan melampirkan draf perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) dan informasi jenis data yang disampaikan kepada calon investor.

Langkah selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerahasiaan (NDA) anatra badan otorita dan calon investor, terakhir Badan otorita akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor. Sekedar informasi Buku Panduan One Map, One Planning, One Policy (1 MPP) sebagai pedoman informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN dapat diunduh melalui situs ikn.go.id/1MPPInvestasiIKN.