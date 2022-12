JAKARTA - MNC Sekuritas membagikan tips membaca tren pergerakan dalam pasar saham. Hal ini penting untuk diketahui di tengah pergerakan harga saham yang sangat dinamis karena pasar saham terdiri dari kumpulan investor yang mempunyai perilaku berbeda, serta motif yang tidak sama dalam melakukan penjualan ataupun pembelian saham.

Untuk itu, investor harus mengetahui cara membaca tren pergerakan saham agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Tren dalam pengertian pasar modal merupakan suatu arah dari pergerakan harga yang terjadi pada saham individual, maupun pasar saham secara keseluruhan yang dalam konteks pasar modal Indonesia yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Baca Juga: Mau Kaya? Lo Kheng Hong: Bukan Nabung di Bank tapi Investasi Saham

Berikut tiga istilah tren pergerakan saham yang dapat dikenali investor, yaitu:

1. Tren Naik (Uptrend)

Tren naik (uptrend) dikenal juga dengan sebutan bullish yang merupakan tren harga sebuah saham mengalami kenaikan. Grafik bullish digambarkan menanjak ke atas. Tren ini menggambarkan adanya permintaan lebih besar daripada penawaran sehingga saham mengalami tren kenaikan. Pada saat bullish, seorang investor dapat menjual sahamnya ketika di puncak kenaikan harga. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kondisi bullish terlewatkan karena mengharapkan harga terus naik kemudian mencapai titik jenuh dan akhirnya kembali turun.

Baca Juga: Ajak Generasi Muda Jadi Investor, Ini Tips Investasi Saham ala Lo Kheng Hong 'Warren Buffet' Indonesia

2. Tren Turun ( Downtrend)

Tren turun (downtrend) dikenal juga dengan sebutan bearish. Kondisi pasar bearish terjadi karena banyaknya penjual daripada pembeli saham sehingga harga saham mencapai rekor terendahnya. Tips untuk investor di masa bearish adalah memilih saham yang defensif yaitu saham yang mempunyai fundamental yang stabil.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

3. Tren Mendatar (Sideways)

Tren mendatar atau sideways merupakan kondisi yang dianalogikan di mana pembeli dan penjual sama banyaknya sehingga pasar menjadi stagnan. Kondisi ini biasa dikenali dengan terbentuknya gunung kecil dengan lembah yang dangkal. Tips untuk investor di kondisi ini adalah tetap berinvestasi dengan menggunakan analisa yang mendalam dan menjadikan pembelian sebagai portofolio jangka panjang, atau Anda dapat membeli saat harga berada di “lembah”, kemudian menjualnya saat grafik sudah berada di “puncak”.

Tren pergerakan harga saham dapat Anda analisa melalui fitur Chart yang ada di aplikasi MotionTrade. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!