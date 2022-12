JAKARTA – Instagram Live MNC Sekuritas akan membahas mengenai wakaf saham. Saat ini, instrumen pasar modal bervariasi salah satunya adalah saham syariah.

Menariknya, investasi saham syariah tidak hanya berpotensi memberikan keuntungan, tetapi Anda juga dapat berinvestasi sambil menebarkan kebaikan. Investor bisa mendapatkan imbal hasil, sekaligus menjadi berkah dengan mewakafkan asetnya.

Namun, tidak semua saham di pasar modal dapat diwakafkan. Lantas bagaimana peraturan pemerintah dan Fatwa DSN-MUI tentang Wakaf Saham? Bagaimana proses distribusi wakaf saham?

Jangan lewatkan ulasan selengkapnya dalam IG Live MNC Sekuritas “Waktunya Wakaf Saham” pada Rabu (21/12/2022) pukul 19.30 WIB bersama Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) H. Sarmidi Husna, MA. dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah melalui Instagram @mncsekuritas.

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!