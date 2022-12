JAKARTA - Cuti bersama 2023 ada berapa hari? Masyarakat bisa mengecek cuti bersama 2023 sebelum melakukan libur panjang. Cuti bersama 2023 sudah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri.

Dalam SKB 3 menteri telah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebanyak 24 hari, yang terdiri dari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari.

Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Berikut ini cuti bersama 2023:

1. Senin 23 Januari 2023: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

2. Kamis 23 Maret 2023: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

3. Jumat, Senin, Selasa, Rabu 21, 24, 25, dan 26 April 2023: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

4. Jumat 2 Juni 2023: Hari Raya Waisak

5. Selasa 26 Desember 2023: Hari Raya Natal

Tak hanya cuti bersama 2023, berikut ini daftar libur nasional 2023 Libur Nasional Tahun 2023 1 Januari: Tahun Baru 2023 Masehi 22 Januari: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili 18 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 22 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 7 April: Wafat Isa Al Masih 22-23 April: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah 1 Mei: Hari Buruh Internasional 18 Mei: Kenaikan Isa Al Masih 1 Juni: Hari Lahir Pancasila 4 Juni: Hari Raya Waisak 2567 BE 29 Juni: Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah 19 Juli: Tahun Baru Islam 1445 Hijriah 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 28 September: Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Desember: Hari Raya Natal