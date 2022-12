JAKARTA - Ini 4 keuntungan investasi obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan masa jatuh tempo tertentu.

Perusahaan atau pemerintah akan berutang kepada investor dalam periode tertentu, dan investor akan menerima dana pinjaman saat jatuh tempo yang telah ditentukan.

Berinvestasi di bligasi tentunya memberikan keuntungan bagi investornya. Berikut ini 4 keuntungan dari investasi obligasi yang telah MotionTrade rangkum, yaitu:

1. Mendapatkan Imbal Hasil berupa Kupon

Investor bisa memperoleh pendapatan pasif (passive income) secara berkala karena mendapatkan imbal hasil (kupon) hingga masa jatuh tempo. Kupon diterima oleh investor bisa tiap bulan atau tiap triwulan atau periode tertentu sesuai informasi di prospektus obligasi.

Â

2. Potongan Pajak Imbal Hasil Lebih Rendah

Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang minim risiko dan memberikan imbal hasil yang cukup menguntungkan dibandingkan dengan deposito bank. Pajak kupon obligasi hanya 10 persen, sementara pajak bunga deposito sebesar 20 persen.

Â

3. Mendapatkan Capital Gain

Tidak hanya pendapatan pasif, Investor juga bisa mendapatkan capital gain dari obligasi saat menjual aset tersebut. Hal ini berlaku untuk obligasi yang tingkat peminatnya tergolong tinggi saat dilepas ke pasar sekunder. Obligasi yang ramai peminat bisa saja ditawar dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang Anda keluarkan untuk membelinya.

4. Aman dari Fluktuasi

Berbeda dengan instrumen saham, obligasi tidak terpengaruh dengan naik atau turunnya fluktuasi pasar. Namun, harga obligasi tertentu di pasar sekunder juga mengacu pada perkembangan suku bunga acuan. Anda bisa mempertahankan (hold) kepemilikan obligasi sampai masa jatuh tempo untuk menghindari fluktuasi pasar.

Follow Berita Okezone di Google News

Tertarik untuk berinvestasi Obligasi? Anda dapat berinvestasi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan indikasi Kupon Obligasi hingga 12% sesuai dengan pilihan tenor. Informasi pemesanan dan jadwal selengkapnya, Anda dapat mengkases link: bit.ly/obligasibcap2022

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.