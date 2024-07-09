Penerbitan Obligasi Korporasi Diprediksi Tembus Rp90 Triliun di Semester II-2024

JAKARTA - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang (obligasi) korporasi akan berada di kisaran Rp80 triliun sampai Rp90 triliun pada semester II-2024. Hal ini seiring dengan nilai jatuh tempo yang berada di kisaran Rp85 triliun pada periode ini.

“Kami optimis ada di kisaran Rp80 triliun sampai Rp90 triliun,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Suhindarto dalam Media Forum dikutip Antara, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan penerbitan obligasi korporasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai jatuh tempo, yang mana nilai jatuh tempo pada semester II-2024 lebih tinggi dibandingkan pada semester II-2023.

“Kami memperkirakan bahwa penerbitan di semester II-2024 ini akan lebih tinggi dibandingkan semester II tahun lalu,” ujar Suhindarto.

Terkait nilai jatuh tempo obligasi korporasi pada semester II-2024, ia menjelaskan bahwa akan terdapat senilai Rp42,50 triliun pada kuartal III-2024 dan senilai Rp42,51 triliun pada kuartal IV-2024.