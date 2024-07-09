Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerbitan Obligasi Korporasi Diprediksi Tembus Rp90 Triliun di Semester II-2024

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |15:47 WIB
Penerbitan Obligasi Korporasi Diprediksi Tembus Rp90 Triliun di Semester II-2024
Proyeksi Obligasi Korporasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang (obligasi) korporasi akan berada di kisaran Rp80 triliun sampai Rp90 triliun pada semester II-2024. Hal ini seiring dengan nilai jatuh tempo yang berada di kisaran Rp85 triliun pada periode ini.

“Kami optimis ada di kisaran Rp80 triliun sampai Rp90 triliun,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Suhindarto dalam Media Forum dikutip Antara, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan penerbitan obligasi korporasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai jatuh tempo, yang mana nilai jatuh tempo pada semester II-2024 lebih tinggi dibandingkan pada semester II-2023.

“Kami memperkirakan bahwa penerbitan di semester II-2024 ini akan lebih tinggi dibandingkan semester II tahun lalu,” ujar Suhindarto.

Terkait nilai jatuh tempo obligasi korporasi pada semester II-2024, ia menjelaskan bahwa akan terdapat senilai Rp42,50 triliun pada kuartal III-2024 dan senilai Rp42,51 triliun pada kuartal IV-2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/278/3152075/ppre-bKWF_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Bayar Obligasi Rp107 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/622/2954872/investasi-obligasi-semakin-mudah-dengan-fitur-bonds-di-motiontrade-zBITf4CCJ8.jfif
Investasi Obligasi Semakin Mudah dengan Fitur Bonds di MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/622/2953129/tips-motiontrade-mengenal-3-jenis-obligasi-berdasarkan-pembayaran-kupon-zQPlfvQu3F.jfif
Tips MotionTrade: Mengenal 3 Jenis Obligasi Berdasarkan Pembayaran Kupon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/278/2846341/sarana-multigriya-finansial-smf-catat-obligasi-rp1-21-triliun-Dq4LgX7hiU.JPG
Sarana Multigriya Finansial (SMF) Catat Obligasi Rp1,21 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/320/2777045/tbs-energi-toba-rampungkan-obligasi-rp500-miliar-dAansWyTFW.JPG
TBS Energi (TOBA) Rampungkan Obligasi Rp500 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/20/320/2749861/ekonomi-diprediksi-gelap-bagaimana-dengan-pasar-obligasi-LEh7OcuYs3.jpeg
Ekonomi Diprediksi Gelap, Bagaimana dengan Pasar Obligasi?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement