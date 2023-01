JAKARTA- Sumber kekayaan Taylor Swift menarik untuk diulas. Mantan kekasih Harry Styles ini diperkirakan memiliki kekayaan bersih USD450 Juta pada tahun 2023 atau senilai Rp6,9 miliar jika kurs rupiah Rp15.500.

Dia telah membangun kerajaan jutaan dolar melalui rekaman musik dan tur menyanyi. Wajahnya yang cantik juga membuatnya menjadi model untuk banyak merek dan sampul majalah, jadi dia mendukung berbagai merek.

Berikut sumber kekayaan Taylor Swift dirangkum dari berbagai sumber:

1. Penyanyi

Berkarier di industri musik membuatnya banyak mendapatkan penghasilan. Salah satunya

album terbaru Swift, "Midnights" dirilis pada Oktober 2022. Album sebelumnya, "Red (Taylor's Version)", dirilis pada 2021 dan menampilkan 30 lagu dan merupakan kemenangan paling banyak dan menguntungkan.

Beberapa hitsnya antara lain: "We Are Never Ever Getting Back Together", "Shake It Off", "Bad Blood", dan "Look What You Made Me Do".

2. Tur konser Pada tahun 2015 lalu, dalam konser โ€˜1989โ€™, Taylor Alison Swift memiliki pendapatan hingga USD 250 juta atau sekitar Rp3,6 triliun. Pada tur konser โ€˜Reputationโ€™ pada tahun 2018, Swift mendapat USD10,8 juta atau Rp157,8 miliar setiap show. Jumlah itu didapat setelah lebih dari 2 juta tiket terjual, konser tersebut menjadi konser dengan pendapatan terbesar di Amerika Serikat dengan nilai mencapai USD 266,1 juta atau sekitar Rp3,8 triliun. 3. Model Iklan Taylor Swift mendapat banyak penawaran brand. Beberapa brand yang telah bekerja sama dengannya adalah Keds, Diet Coke, CoverGirl, Capital One, hingga Apple. Bahkan, brand Diet Coke telah bekerja sama dengannya sejak tahun 2013 silam. 4. Bisnis Properti Dia memiliki hampir seluruh blok real estat di lingkungan Tribeca Kota New York, menurut The New York Post. Dia membeli dua penthouse yang berdampingan pada tahun 2014 seharga USD19,95 juta. Empat tahun kemudian dia membeli lantai berikutnya seharga USD10 juta. Pada 2017, dia membeli townhouse tetangga seharga USD18 juta. Serta Taylor memiliki properti tambahan di seluruh dunia, termasuk rumah di Nashville, Los Angeles, Rhode Island, dan London โ€” dan kepemilikannya bernilai lebih dari USD80 juta. 5. Punya Kendaraan Mewah Tak hanya sejumlah properti, Taylor Swift juga dikabarkan memiliki kendaraan pribadi yang tak kalah mewah. Untuk menuju ke rumahnya dengan cepat, Taylor memiliki dua jet pribadi bermerek Dassault. Bahkan GOBankingRates menyebutkan jet pribadi tersebut diperkirakan senilai USD58 juta atau Rp847,7 miliar. Serta memiliki mobil Nissan harga 25.000 Poundsterling atau setara Rp452 juta meski dalam catatan Forbes penyanyi muda itu punya harta kekayaan total USD500 juta atau setara Rp8,4 triliun. Pemilihan mobil buatan Jepang itu cukup mengejutkan mengingat dunia selebritas identik dengan kehidupan glamour dan barang-barang mewah. Ternyata ada alasan khusus mengapa penyanyi berumur 32 tahun itu memilih terlihat sederhana dengan mobil Nissan. (RIN)