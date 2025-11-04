Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Saya Tanggung Jawab Whoosh, Tak Usah Ribut-Ribut!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |12:04 WIB
Prabowo: Saya Tanggung Jawab Whoosh, Tak Usah Ribut-Ribut!
Prabowo: Saya Tanggung Jawab Whoosh, Tak Usah Ribut-Ribut! (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab atas masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo sudah mempelajari masalah Whoosh dan meminta seluruh masyarakat tidak perlu khawatir.

"Tidak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025).

Prabowo juga meminta kepada PT KAI (Persero) agar tidak khawatir soal utang Whoosh. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya dan bukan negara sembarangan.

"Saya hitung tidak ada masalah. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir, rakyat tidak usah khawatir. Kita layanin rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita," kata Prabowo.

"Teknologi dan sarana itu tanggung jawab bersama dan ujungnya tanggung jawab presiden Indonesia. Jadi sekarang saya tanggung jawab Whoosh," tegas Prabowo.

Sekadar informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Nilai investasi proyek ini mencapai USD7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun dengan kurs Rp16.283 per USD. Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,2 miliar. Dari total investasi tersebut, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sebanyak 60% konsorsium itu dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan sisanya dimiliki konsorsium China Railway yang terdiri dari lima perusahaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181235/prabowo-4HST_large.jpg
Momen Prabowo Naik KRL dari Manggarai untuk Resmikan Stasiun Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181135/presiden_prabowo-sylT_large.jpg
Prabowo Bakal Bikin Jalur Kereta Trans Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181073/menteri_esdm_bahlil_lapor_ke_presiden_prabowo-yfVP_large.jpg
Bahlil Lapor ke Prabowo: RI Stop Impor Solar di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181052/presiden_prabowo_soal_kopdes_merah_putih-6LFA_large.jpg
Prabowo Minta Kopdes Merah Putih Beroperasi Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180520/kereta_cepat_whoosh-kU93_large.jpg
Prabowo Minta Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180580/prabowo-45dc_large.png
Pertemuan Trump-Xi Jinping, Prabowo Sebut Ekonomi Dunia Butuh Ketenangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement