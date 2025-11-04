Prabowo: Saya Tanggung Jawab Whoosh, Tak Usah Ribut-Ribut!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab atas masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo sudah mempelajari masalah Whoosh dan meminta seluruh masyarakat tidak perlu khawatir.

"Tidak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025).

Prabowo juga meminta kepada PT KAI (Persero) agar tidak khawatir soal utang Whoosh. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya dan bukan negara sembarangan.

"Saya hitung tidak ada masalah. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir, rakyat tidak usah khawatir. Kita layanin rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita," kata Prabowo.

"Teknologi dan sarana itu tanggung jawab bersama dan ujungnya tanggung jawab presiden Indonesia. Jadi sekarang saya tanggung jawab Whoosh," tegas Prabowo.

Sekadar informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Nilai investasi proyek ini mencapai USD7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun dengan kurs Rp16.283 per USD. Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,2 miliar. Dari total investasi tersebut, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sebanyak 60% konsorsium itu dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan sisanya dimiliki konsorsium China Railway yang terdiri dari lima perusahaan.