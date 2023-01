JAKARTA - Kementerian BUMN mencatat ada empat perusahaan pelat merah yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia melalui Initial Public Offering (IPO) di 2023. Keempat perseroan merupakan anak usaha BUMN yang bergerak di sektor pangan hingga energi.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury merinci, anak usaha BUMN yang mencatatkan saham perdananya di pasar modal tahun ini, terdiri dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Palm Co, dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim). Adapun IPO empat anak usaha BUMN menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi di dalam negeri.

"Atas dasar rencana strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi kita, ada empat rencana BUMN dan anak usaha BUMN yang kita lakukan penawaran ke publik," ungkap Pahala, dikutip Sabtu (28/1/2023).

Adapun profil singkat keempat anak usaha BUMN yang dirangkum IDX Channel:

1. Pertamina Geothermal Energy

PGE merupakan anak perusahaan PT Pertamina Power Indonesia di bawah naungan PT Pertamina (Persero).

Saat ini perusahaan mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan total kapasitas terpasang sebesar 1877 MW.

PGE memanfaatkan panas bumi melalui skema pemanfaatan langsung maupun tidak langsung. Saat ini sebagian besar pemanfaatan panas bumi dilakukan dengan skema pemanfaatan tidak langsung.

Di mana PGE menyediakan uap yang dihasilkan dari lapangan panas bumi untuk serta menyediakan tenaga listrik yang dihasilkan dari pengelolaan energi panas bumi yang terintegrasi dari eksplorasi, pengeboran, hingga pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Untuk skema pemanfaatan langsung, saat ini PGE sedang mengembangkan bisnis Geowisata, Geoagro Industri serta kegiatan lain yang memanfaatkan energi panas bumi secara langsung.

2. Pertamina Hulu Energi

Dari keterangan resmi perusahaan, saat ini PHE mengelola portofolio atau operasional sebanyak 58 anak perusahaan, 6 perusahaan patungan dan 2 perusahaan afiliasi yang mengelola blok migas di dalam dan luar negeri, serta bergerak di kegiatan usaha hilir migas dan services. Perseroan adalah anak perusahaan Pertamina.

Selain itu, PHE juga memiliki anak perusahaan afiliasi yaitu, PT Arun NGL dan Natuna-2 BV; 1 perusahaan perusahaan joint venture atau patungan di Malaysia.

Bahkan, memiliki saham di sejumlah perusahaan patungan yaitu PT Donggi Senoro LNG, PT PDSI, PT Pertagas Niaga, PT Pertamina Hulu Indonesia, PT Pertamina Mahakam, PT Pertamina Drilling Company dan PT Pertamina Geothermal Energi Lawu.

3. PalmCo

PalmCo merupakan subholding milik Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III. Perusahaan dibentuk untuk fokus di sektor kelapa sawit.

Rencana perusahaan mencatatkan sahamnya di pasar modal Tanah Air untuk mendapatkan value creation tertinggi yang berasal dari konversi karet ke kelapa sawit.

PTPN saat ini memiliki lahan sawit seluas 500.000 hektar (ha). Perusahaan kemudian bakal mengkonversi 200.000 ha lahan karet menjadi kelapa sawit.

Lahan tersebut kemudian dikonsolidasikan ke PalmCo.

4. PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)

PKT atau Pupuk Kaltim merupakan produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia. Perseroan adalah anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dari website resmi perusahaan, saat ini Pupuk Kaltim memiliki 13 pabrik diantaranya lima pabrik Amoniak berkapasitas 2,74 juta ton per tahun, lima pabrik Urea berkapasitas 3,43 juta ton per tahun dan tiga pabrik NPK berkapasitas 300.000 ton per tahun.

Pupuk Kaltim juga memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti Boiler Batu Bara berkapasitas 560 ton steam per jam, enam Gudang berkapasitas 315.000 ton, enam Dermaga 156.000 DWT, tiga Tangki Amoniak berkapasitas 102 ton dan Laboratorium yang terakreditasi ISO/ICE 17025:2017.