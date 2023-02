JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya kerja cepat, tepat dan berkualitas pada sebuah organisasi maupun perusahaan. Hal tersebut akan berdampak positif bagi perusahaan maupun individu pekerjanya.

Dirinya pernah menugaskan seseorang untuk membereskan permasalahan yang ada di dalam organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Akan tetapi tugas tersebut tidak dikerjakan secara cepat dan tepat.

"Setelah dua, tiga hari saya tugaskan, kemudian saya tanya sudah sejauh mana perkembangannya? Dia jawab sedang dikerjakan satu per satu," katanya dalam CFO Media Group Forum di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jumat (10/2/2023)

Hary mengatakan, sebagian orang akan menilai bahwa orang tersebut sudah melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik. Akan tetapi, hal tersebut terlalu memakan waktu dan biaya sehingga tidak efektif.

"Saya kemudian turun tangan langsung, saya tugaskan seluruh wilayah untuk melakukan pertemuan di satu wilayah dan itu harus datang semuanya, dan dalam waktu 5 jam saya sudah dapat selesaikan itu," katanya.

"Jadi kerja itu harus cepat, tepat dan berkualitas. Dan itulah mental-mental yang harus dibangun di sebuah organisasi ataupun perusahaan," tambahnya.

Dirinya juga menekankan perlunya membangun komunikasi yang intens dengan berbagai lini dengan para stakeholder lainnya.

"Organisasi besar itu harus banyak komunikasi dan harus tau pilotnya (Pimpinan Perushaan) mau bawa kemana. Komunikasi team work itu very, very, very important," pungkasnya.