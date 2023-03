JAKARTA - MNC Group menggelar Workshop Governance and Organization Development hari ini. Kegiatan tersebut diharapkan mendukung perwujudan visi misi MNC yang sudah dirancang melalui penyelarasan karakter keseluruhan karyawan yang berada di lingkup MNC Group.

Group Governance and Organization Development Director MNC Media, Indra Prastomiyono menyatakan implementasinya tentu melalui perwujudan setiap pribadi di MNC memiliki KSA yakni, Knowledge, Skill, and Attitude.

"Seperti yang disampaikan Pak Hary Tanoe, seluruhnya harus memiliki visi, punya kualitas yang bagus, punya kecepatan, dan karakternya harus punya tekad yang kuat," jelasnya kepada MPI, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Untuk mengupayakan hal tersebut, Indra menyatakan pihaknya akan memberikan training yang mengarah kepada perwujudan hal tersebut.

"Trainingnya akan bersifat teknis dan sesuai dengan bidangnya," ujarnya.

Pihaknya juga akan berusaha agar implementasi ini berlaku secara menyeluruh sehingga poin-poin yang disampaikan oleh Hary Tanoe sebelumnya yakni visi, kualitas, kecepatan, dan tekat bisa diimplementasikan di wilayahnya masing-masing.

Sebelumnya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa seluruh pihak di Group Governance and Organization Development MNC Group harus mengikuti seluruh perubahan yang terjadi.

"Jadi kita itu tidak boleh terjebak di rutinitas dan tatanan masa lalu yang tidak relevan," jelasnya dalam Workshop Group Governance and Organization Development MNC Group, di Inews Tower, Jakarta.

Menurutnya, GGOD menjadi pihak yang penting untuk melek akan perubahan terlebih disituasi digitalisasi saat ini. Menurutnya, penetrasi digitalisasi semakin cepat setelah pandemi Covid melanda Tanah Air.

Oleh karena itu, perusahaan yang maju adalah perusahaan yang mampu mengikuti perubahan dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan.

"Tapi jangan cepat saja, namun juga harus tepat. Agar tepat, maka you have know whats going on," tandasnya.