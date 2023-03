JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa seluruh pihak di Group Governance and Organization Development MNC Group harus mengikuti seluruh perubahan yang terjadi.

"Jadi kita itu tidak boleh terjebak di rutinitas dan tatanan masa lalu yang tidak relevan," jelasnya dalam Workshop Group Governance and Organization Development MNC Group, di Inews Tower, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga: Hadiri Workshop Group Governance and Organization Development MNC Group, Ini Pesan Hary Tanoe

Menurutnya, GGOD menjadi pihak yang penting untuk melek akan perubahan terlebih disituasi digitalisasi saat ini. Menurutnya, penetrasi digitalisasi semakin cepat setelah pandemi Covid melanda Tanah Air.

Oleh karena itu, perusahaan yang maju adalah perusahaan yang mampu mengikuti perubahan dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan.

"Tapi jangan cepat saja, namun juga harus tepat. Agar tepat, maka you have know whats going on," tandasnya.

Baca Juga: Hary Tanoe Ungkap 5 Kunci Sukses Jalankan Bisnis

Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Workshop MDE Group harus memenuhi minimal dua hal yakni teknikal expertise dan update dengan situasi.

Adapun teknikal yang dimaksud, di mana GGOD dituntut memahami organisasi secara keseluruhan sehingga paham arah organisasi dan handal untuk menemukan strategi yang tepat.

"Sementara itu kemampuan tersebut juga harus diiringi dengan pemahaman mengenai apa yang terjadi sekarang dan apa yang sedang update," tambahnya.

Baca Juga: Pegadaian Raih Indonesia Excellence GCG Awards 2023

Follow Berita Okezone di Google News

Menurutnya, jika jajaran GGOD tidak memahami maka akan kesulitan untuk melakukan langkah lain seperti melakukan kolaborasi, mengoptimalkan man power. "Karena GGOD juga harus dapat memastikan semua teknis dan ekosistem berjalan sesuai dengan SOP yang sudah disepakati," tandasnya.