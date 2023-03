JAKARTA - PT Pamapersada Nusantara (PAMA) saat ini tengah membuka lowongan kerja yang bisa diikuti oleh kandidat fresh graduate dan berpengalaman.

Pamapersada Nusantara adalah anak usaha dari United Tractors, distributor kendaraan konstruksi berat Komatsu di Indonesia.

Namun, pada tahun 1993 divisi ini berubah menjadi perusahaan mandiri bernama PT Pamapersada Nusantara.

Pamapersada Nusantara memiliki kompetensi, sistem keamanan, kesehatan dan lingkungan yang diakui dunia pertambangan baik nasional dan internaional. Pamapersada Nusantara juga memiliki kompetensi yang luas dan pemahaman mendalam perihal pengembangan & operasi tambang batubara yang meliputi eksplorasi, persiapan infrastruktur, operasi penambangan, perencanaan, dan reklamasi dan reveggerasi di area bekas tambang.

Melansir unggahan Instagram @join_pamapersada pada Rabu (1/3/2023), posisi yang disediakan untuk fresh graduate dan berpengalaman berbeda. Adapun kategori Fresh Graduate, lowongan yang dibuka adalah Industrial Relationship Officer.

Sedangkan untuk ketegori Berpengalaman, posisi yang dibuka adalah IT Application Officer dan IT Infrastructure Engineer.

1. Fresh Graduate, Development Program Industrial Relationship Officer:

Persyaratan:

- Usia Maksimal 27 tahun

- Sudah menyelesaikan studi

- Pendidikan S1 Hukum, Ilmu Hukum

- IPK minimum 3.00

- Bersedia bekerja di area job site PAMA

- Bersedia mematuhi seluruh persyaratan perundang undangan, peraturan perusahaan dan persyaratan lainnya terkait dengan Keselamatan Kesehatan Kerja, Keselamatan Operasi & Lingkungan Hidup.

2. Kategori Berpengalaman, IT Application Officer

Persyaratan :

- D3 Teknik Informatika, Sistem

Informatika, Manajemen Informatika

- Entreprise Application : Mobile Android, C#/Dot, Net, ASP, JAVA

Operating System : Menguasai Windows/Linux Server

- Database Management : SQL, MySQL

Industry Knowledge : Cloud System

- Usia Maksimal 27 tahun

- Sudah menyelesaikan studi

- IPK minimum 2,75

- Bersedia bekerja di area job site PAMA

- Bersedia mematuhi seluruh persyaratan perundang undangan, peraturan perusahaan dan persyaratan lainnya terkait dengan Keselamatan Kesehatan Kerja, Keselamatan Operasi & Lingkungan Hidup.

3. Kategori Berpengalaman, IT Infrastructure Engineer

Persyaratan :

- D3 Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer, Elektornika dan Instrumentasi, Teknik Elektro

Network Management (Ex : Switching, Routing, Wireless) IT Environment (ex : Grounding) Listrik Arus Lemah

- Usia Maksimal 27 tahun

- Sudah menyelesaikan studi

- IPK minimum 2,75

- Bersedia bekerja di area job site PAMA

- Bersedia mematuhi seluruh persyaratan perundang undangan, peraturan perusahaan dan persyaratan lainnya terkait dengan Keselamatan Kesehatan Kerja, Keselamatan Operasi & Lingkungan Hidup.

Apabila Anda berminat dan memenuhi persyaratan di atas, segera lalukan pendaftaran secara online melalui website http://recruitment.pamapersada.com/ sebelum 11 Maret 2023. Semoga berhasil.