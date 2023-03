JAKARTA – Tak lagi rugi, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) membukukan laba bersih senilai Rp136,83 miliar di 2022. Tahun lalu, emiten mengalami rugi senilai Rp428,63 miliar.

Alhasil, laba per saham dasar (EPS) emiten dealer Toyota Nasmoco itu tumbuh menjadi Rp9,12 per saham, dari semula minus Rp28,58 per saham.

Kinerja ini tak terlepas dari performa top line CARS. Diketahui, pendapatan CARS tumbuh 3,88% yoy menjadi Rp5,50 triliun dari tahun 2021, dikutip di keterbukaan informasi, Selasa (14/3/2023).

Kontribusi utama pendapatan berasal dari segmen otomotif senilai, terutama penjualan mobil, suku cadang, hingga sewa operasional senilai Rp5,41 triliun. Layanan purnajual mencetak pemasukan Rp73 miliar, disusul pembiayaan konsumen sebesar Rp15,51 miliar.

Meskipun pemasukan naik, beban pokok CARS justru melandai 2,2%, imbas adanya penurunan ongkos pembiayaan dan purnajual.

Perseroan tercatat membukukan pendapatan lain total mencapai Rp411,44 miliar, hasil dari keuntungan penjualan properti investasi, penyelesaian utang bank, leasing asuransi, hingga dividen. Balance sheet CARS di akhir 2022 mencatat penurunan jumlah aset sebesar 12,80% yoy menjadi Rp3,77 triliun. Jumlah kewajiban pembayaran (liabilitas) melandai 18,93% di level Rp3,10 triliun, sementara ekuitas tumbuh 35,20% mencapai Rp662,41 miliar. Hingga 31 Desember 2022, CARS memiliki saldo kas dan setara kas senilai Rp435,96 miliar, naik tipis dari akhir 2021 sebesar Rp434,59 miliar.





