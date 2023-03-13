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3 Aksi Emiten Hari Ini, Ada Bank Mandiri Gelar RUPS

Safina Asha Jamna, Okezone · Selasa 14 Maret 2023 06:05 WIB
https: img.okezone.com content 2023 03 13 278 2780211 3-aksi-emiten-hari-ini-ada-bank-mandiri-gelar-rups-6QkTwbRRBo.jfif Aksi Emiten (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis aksi korporasi hari ini, Selasa (14/3/2023).

Dikutip dari situs resmi BEI, ada tiga emiten yang akan menggelar RUPS.

Berikut daftar emiten yang menggelar aksi korporasi hari ini:

1. BGTG

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Bank Ganesha Tbk di Grand Tropic Suites Hotel, Jl. Letjen S. Parman No. 3, Jakarta

2. BMRI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Auditorium Plaza Mandiri Lt.3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-3.

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3. MORA

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Mora Telematika Indonesia Tbk

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PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

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