JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis aksi korporasi hari ini, Selasa (14/3/2023).
Dikutip dari situs resmi BEI, ada tiga emiten yang akan menggelar RUPS.
Berikut daftar emiten yang menggelar aksi korporasi hari ini:
1. BGTG
Pemberitahuan RUPS Rencana PT Bank Ganesha Tbk di Grand Tropic Suites Hotel, Jl. Letjen S. Parman No. 3, Jakarta
2. BMRI
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Auditorium Plaza Mandiri Lt.3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-3.
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