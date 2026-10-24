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Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |12:43 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan
Top Gainers Pekan Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) memimpin daftar saham dengan kenaikan harga tertinggi (top gainers) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama perdagangan sepekan periode 19–23 Oktober 2026. Harga saham TRUK melonjak 87,11 persen, dari Rp3.220 pada pekan sebelumnya menjadi Rp6.025.

Berdasarkan data statistik perdagangan BEI, posisi kedua ditempati saham Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE) yang menguat 70,57 persen, dari Rp384 menjadi Rp655. Selanjutnya, saham Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) naik 63,64 persen, dari Rp22 menjadi Rp36.

Saham PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) juga masuk dalam jajaran saham dengan penguatan tertinggi setelah harganya meningkat 53,85 persen, dari Rp338 menjadi Rp520.

Berikutnya, saham Andira Agro Tbk (ANDI) menguat 47,37 persen, dari Rp19 menjadi Rp28. Saham Bank India Indonesia (BSWD) naik 43,56 persen, dari Rp5.625 menjadi Rp8.075.

Sementara itu, saham Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) mencatatkan kenaikan 41,30 persen, dari Rp92 menjadi Rp130. Saham Sat Nusapersada (PTSN) menguat 39,29 persen, dari Rp280 menjadi Rp390.

Di satu sisi Alkindo Naratama Tbk (ALDO) mencatatkan penurunan harga terdalam atau top losers. Harga saham ALDO melemah 29,92 persen, dari Rp1.955 pada pekan sebelumnya menjadi Rp1.370.

Saham AIMS menempati posisi kedua dengan penurunan sebesar 29,29 persen, dari Rp990 menjadi Rp700. Selanjutnya, saham MMIX melemah 28,92 persen, dari Rp830 menjadi Rp590.

Saham IFSH juga masuk dalam jajaran saham dengan koreksi terdalam setelah harganya turun 24,50 persen, dari Rp1.735 menjadi Rp1.310. Sementara itu, saham ALKA melemah 21,79 persen, dari Rp5.600 menjadi Rp4.380.

Penurunan berlanjut pada saham AKKU yang terkoreksi 18,10 persen, dari Rp105 menjadi Rp86. Saham MSIN turun 17,65 persen, dari Rp136 menjadi Rp112.

 

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