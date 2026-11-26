BEI Perkuat Sistem Pengawasan Perdagangan Saham Lewat Teknologi Nasdaq

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat sistem pengawasan perdagangan saham melalui pengembangan teknologi dan penyempurnaan mekanisme pengawasan. Langkah ini ditempuh untuk mempertajam kemampuan dalam mendeteksi indikasi manipulasi pasar, mengantisipasi transaksi tidak wajar, sekaligus meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi investor di pasar modal nasional.

Salah satu pilar utama pengawasan tersebut ditopang oleh pemanfaatan aplikasi Nasdaq Market Surveillance (NMS) yang telah dioperasikan BEI sejak 1997. Selama hampir tiga dekade terakhir, sistem pengawasan ini terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika perilaku transaksi, mekanisme perdagangan, serta bertambahnya variasi instrumen investasi di bursa domestik.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa optimalisasi aplikasi NMS memainkan peran krusial dalam membantu otoritas bursa mengidentifikasi berbagai pola transaksi yang berpotensi melanggar ketentuan pasar modal.

"Melalui Aplikasi NMS, BEI telah memiliki kemampuan untuk mendeteksi berbagai indikasi pola transaksi yang berpotensi mengarah pada praktik manipulasi pasar, seperti konsentrasi transaksi, transaksi semu, maupun bentuk-bentuk aktivitas tidak wajar lainnya. Selain itu, sistem juga mampu mengidentifikasi indikasi transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi material yang belum tersedia untuk publik (insider trading)," ujar Jeffrey dalam keterangan resminya, Kamis (26/11/2026).

Tidak sebatas mendeteksi pola pergerakan transaksi, sistem NMS juga menyajikan rekam jejak mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan, baik dari sisi investor maupun Anggota Bursa (AB).

Informasi tersebut menjadi elemen pendukung penting bagi BEI dalam melakukan pendalaman analisis serta menentukan langkah pengawasan lanjutan.