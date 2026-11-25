BEI Ubah Pola Pengawasan Dugaan Manipulasi Saham, Kini Investigasi Diumumkan ke Publik

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengubah pendekatan pengawasan terhadap dugaan manipulasi transaksi saham di pasar modal. Jika sebelumnya proses penyelidikan dilakukan secara tertutup, kini otoritas bursa akan langsung mengumumkan kepada publik begitu mendeteksi adanya indikasi awal praktik manipulasi pasar.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut ditempuh guna memperketat pengawasan sekaligus memberikan perlindungan lebih optimal bagi investor, khususnya kalangan investor ritel, dari risiko praktik manipulatif.

“Bila sebelumnya dalam melakukan pengawasan, bila kami mendeteksi adanya upaya manipulasi pasar, kami akan melakukan investigasi di belakang layar tanpa diketahui oleh pasar. Saat ini apabila kami mendeteksi adanya indikasi awal praktik manipulasi, kami akan mengumumkan kepada publik bahwa atas transaksi tertentu sedang dilakukan investigasi oleh Bursa,” kata Jeffrey dalam forum Proyeksi Ekonomi Indonesia 2027 di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menurut Jeffrey, keterbukaan informasi sejak tahap awal investigasi diharapkan mampu mencegah investor ritel, yang jumlahnya saat ini telah menembus puluhan juta, terjebak dalam transaksi saham yang sedang bermasalah.

Langkah ini sekaligus mencerminkan pergeseran strategi pengawasan bursa ke arah yang lebih preventif agar pelaku pasar dapat bersikap lebih waspada sebelum mengambil keputusan investasi.