MSCI Pastikan Proposal Standalone Market Indonesia Masih Berlaku hingga Juni 2027

JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) menegaskan proposal penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market masih berlaku. MSCI membantah pemberitaan yang menyebut lembaga penyedia indeks global tersebut telah menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa tidak berniat menurunkan status pasar modal RI.

Dalam pernyataan resminya yang dirilis di Singapura, Selasa (24/11/2026), MSCI menyebut informasi tersebut tidak benar. Lembaga tersebut memastikan belum ada perubahan dalam proses konsultasi maupun proposal yang diumumkan pada 15 Oktober 2026.

"Tidak ada perubahan pada proses konsultasi MSCI atau proposal yang diumumkan pada 15 Oktober, yang masih berlaku," demikian pernyataan resmi MSCI.

MSCI menyatakan masih terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia dan membuka komunikasi dengan seluruh pihak yang ingin memberikan masukan terhadap proposal konsultasi tersebut.

Dalam proses konsultasi klasifikasi pasar, MSCI mengaku telah menggelar pertemuan dengan investor institusi, pejabat pemerintah, regulator, bursa, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas proposal penurunan klasifikasi pasar Indonesia.

MSCI menjelaskan, rangkaian pertemuan itu membantu mereka memahami kondisi pasar domestik, pengalaman investor internasional selama berinvestasi di Indonesia, serta berbagai reformasi yang telah diterapkan maupun yang masih direncanakan.

MSCI juga menegaskan bahwa proses konsultasi tersebut masih memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menghindari penurunan klasifikasi pasar.