BEI Gelar Capital Market Run 2026 di GBK

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar kegiatan Capital Market Run 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Pasar Modal Indonesia. Mengusung tema "Plant Your Investment", kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Timur, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (29/11/2026).

Capital Market Run 2026 menghadirkan dua kategori lari, yakni 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K). Selain kegiatan olahraga, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas menarik serta hiburan bagi para peserta.

Salah satu peserta Capital Market Run 2026, Hana Nabila (26), mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang rutin digelar setiap tahun tersebut. Menurutnya, acara ini tidak hanya memberikan pengalaman berolahraga, tetapi juga menghadirkan hiburan yang menambah antusiasme peserta.

Ia mengaku senang dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan tersebut untuk kedua kalinya. Terlebih, penampilan grup musik Maliq & D'Essentials! pada akhir acara menjadi salah satu daya tarik tersendiri.

"Senang banget bisa ikut Capital Market Run 2026. Ini tahun kedua aku ikut lari bersama Bursa Efek Indonesia. Track larinya mudah banget, cheering-nya seru, dan asyiknya ditutup lewat konser Maliq & D'Essentials! Cuacanya mendukung banget pula hari ini," kata Hana saat ditemui di GBK, Minggu (29/11/2026).

Hana berharap Capital Market Run dapat terus diselenggarakan setiap tahun sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Aku berharap tahun depan Capital Market Run ada lagi dan seterusnya," ujarnya.