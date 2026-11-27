BEI Sanksi 5 Emiten karena Data Free Float Tak Akurat

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada lima emiten yang ditemukan menyampaikan informasi kepemilikan saham free float secara tidak akurat. Kelima emiten tersebut belum melakukan klarifikasi maupun koreksi data hingga batas waktu yang ditetapkan bursa.

Berdasarkan siaran pers BEI, Jakarta, Jumat (27/11/2026), lima emiten yang dikenakan sanksi yakni PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU), PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA), PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE), PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING), dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG).

BEI menjelaskan, pengenaan sanksi tersebut dilakukan setelah bursa menemukan ketidaksesuaian dalam penghitungan dan pelaporan saham free float oleh sejumlah perusahaan tercatat.

Dalam proses pengawasan, BEI membandingkan data yang disampaikan perusahaan melalui Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (LBRE) dengan data kepemilikan saham di atas 1 persen dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Data KSEI tersebut juga dilengkapi dengan keterangan mengenai pihak pengendali dan/atau afiliasi dari pengendali berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan tercatat.

Atas temuan tersebut, BEI sebelumnya telah meminta perusahaan terkait untuk melakukan pengecekan ulang dan menyampaikan koreksi data sesuai batas waktu yang ditentukan.

Namun, hingga batas akhir penyampaian koreksi LBRE pada 26 November 2026, masih terdapat lima perusahaan yang belum menyampaikan klarifikasi maupun melakukan koreksi atas ketidaksesuaian informasi saham pengendali dan/atau afiliasi dari pengendali.