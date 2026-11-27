IHSG Dibuka Menguat 0,40 Persen ke 5.263 Jelang Akhir Pekan

IHSG Dibuka Menguat 0,40 Persen ke 5.263 Jelang Akhir Pekan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 21,06 poin atau 0,40 persen ke posisi 5.263,23 pada perdagangan hari ini, Jumat (27/11/2026).

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,49 poin atau 0,27 persen ke posisi 549,74.

Sebelumnya, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico mengatakan, IHSG menguat seiring optimisme terhadap potensi reli window dressing menjelang akhir tahun yang turut memperbaiki sentimen pasar.

Nico mengatakan peluang reli window dressing tersebut masih bergantung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, masuknya aliran dana asing, serta pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar saham domestik.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendorong aliran masuk modal asing, serta mempertahankan likuiditas melalui operasi moneter dan pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

"Meski demikian, pelaku pasar masih cenderung berhati-hati menjelang rilis data perdagangan Oktober dan inflasi November pada pekan depan,” ujar Nico.

(Dani Jumadil Akhir)

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