IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,33 Persen ke 5.214

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,33 Persen ke 5.214 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,33 persen ke level 5.214 pada perdagangan hari ini, Kamis (26/11/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,75 persen ke level 5.236,

Pada perdagangan pagi ini, ada 279 saham menguat, 124 melemah, dan 542 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp310 miliar, dengan volume 1,6 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,47 persen ke 546, indeks JII naik 1,66 persen ke 291, indeks MNC36 naik 0,63 persen ke 241, dan IDX30 naik 0,65 persen ke 310.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti energi, keuangan, kesehatan, konsumer non siklikal, bahan baku, properti, industri, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi dan transportasi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) dan PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk (SPRE).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL), PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) dan PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN).

(Dani Jumadil Akhir)

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