IHSG Hari Ini Dibuka Melemah Tipis ke 5.235

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah Tipis ke 5.235 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,11 persen ke level 5.235 pada perdagangan hari ini, Rabu (25/11/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,15 persen ke level 5.233.

Pada perdagangan pagi ini, terdapat 212 saham menguat, 199 melemah, dan 534 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp248 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 0,13 persen ke 545, indeks JII turun 0,38 persen ke 290, indeks MNC36 turun 0,23 persen ke 240, dan IDX30 turun 0,05 persen ke 309.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah seperti energi, keuangan, infrastruktur, bahan baku, teknologi. Sedangkan yang menguat ada sektor konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, transportasi, industri, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain RDI Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor, Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG, dan PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL), PT PP Properti Tbk (PPRO) dan PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS).



(Dani Jumadil Akhir)

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