IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 5.241

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 25,74 poin atau 0,49 persen ke level 5.241 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (24/11/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 326 saham menguat, 321 saham melemah dan 298 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,7 triliun dari 29,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,10 persen ke 546, indeks JII menguat 0,16 persen ke 291, indeks IDX30 naik 1,08 persen ke 309 dan indeks MNC36 naik 1,30 persen ke 241.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer siklikal, bahan baku dan transportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA) naik 24,51 persen ke Rp254, PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) naik 21,95 persen ke Rp50, dan PT Bayan Resources Tbk (BYAN) naik 14,70 persen ke Rp9.950.