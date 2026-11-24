Pasar Modal RI Berpotensi Naik Kelas, Ini Syaratnya

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai adanya peluang pasar modal Indonesia untuk naik kelas dalam klasifikasi indeks global. Namun, upaya tersebut membutuhkan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek transparansi, pengawasan transaksi, kecepatan respons bursa, hingga penegakan hukum.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, saat ini Indonesia masih berada dalam kategori emerging market dalam klasifikasi MSCI. Sementara dalam klasifikasi FTSE Russell, Indonesia berada pada kategori secondary emerging market.

Menurutnya, OJK tengah berfokus memenuhi berbagai catatan dan perhatian dari penyedia indeks global maupun investor, khususnya investor internasional, untuk meningkatkan kelayakan investasi (investability) pasar modal Indonesia.

"Kita tentu sangat fokus terhadap seluruh catatan dan concern dari index provider maupun para investor. Terutama tentu investor global yang memang menyuarakan beberapa aspek yang mereka ingin agar dapat kita tunjukkan sehingga kelayakan investasi (investability) dari pasar kita kembali mendapatkan kepercayaan yang paling tinggi dari mereka," ujar Hasan saat ditemui usai acara Malam Penganugerahan Annual Report Award 2025 di Gedung BEI, Senin (23/11/2026).

Hasan menjelaskan, terdapat sejumlah aspek utama yang menjadi fokus pembenahan pasar modal Indonesia. Pertama, peningkatan transparansi melalui berbagai agenda reformasi yang diharapkan dapat memenuhi ekspektasi investor global.

Kedua, penguatan pengawasan transaksi atau surveillance. OJK mendorong peningkatan kapasitas pengawasan agar mampu mendeteksi lebih awal berbagai potensi pelanggaran di pasar modal.

Ketiga, percepatan tindakan atau immediate action oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah eskalasi pelanggaran setiap kali terjadi insiden atau penyimpangan terhadap mekanisme pasar.

Keempat, penguatan penegakan hukum atau enforcement. Menurut Hasan, penegakan hukum perlu dilakukan secara lebih tegas dengan pengenaan sanksi yang signifikan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran.

"Bagaimana penegakan hukum diharapkan lebih severe, lebih memberikan sanksi yang cukup signifikan atau sangat signifikan agar dapat menimbulkan efek jera. Para pelaku katakanlah tidak lagi terpikir untuk mengulangi perbuatannya," jelasnya.