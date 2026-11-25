IHSG Hari Ini Anjlok ke 5.197, 453 Saham Berakhir di Zona Merah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 43,98 poin atau 0,84 persen ke level 5.197 pada perdagangan Rabu (25/11/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 43,98 poin atau 0,84 persen ke level 5.197 pada perdagangan Rabu (25/11/2026). Tekanan pasar terlihat dari jumlah saham yang turun mencapai 453 saham, jauh lebih banyak dibandingkan 194 saham yang menguat.

Berdasarkan data perdagangan hingga penutupan, sebanyak 298 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga. Total nilai transaksi tercatat mencapai Rp7,7 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 23 miliar saham.

Pelemahan juga terjadi pada sejumlah indeks saham lainnya. Indeks LQ45 turun 0,60 persen ke level 542, indeks Jakarta Islamic Index (JII) melemah 1,74 persen ke level 286, sedangkan indeks IDX30 terkoreksi 0,47 persen ke level 308. Sementara itu, indeks MNC36 turun 0,68 persen ke level 241.

Dari sisi sektoral, mayoritas indeks sektor perdagangan berada di zona merah. Tekanan terjadi pada sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi, konsumer siklikal, bahan baku, dan transportasi.

Sementara itu, hanya sektor industri dan kesehatan yang tercatat menguat pada perdagangan hari ini.