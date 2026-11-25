Benahi Pasar Modal, Wamenko Dradjad Siap Pasang Badan jika Ada Hambatan Politik

Benahi Pasar Modal, Wamenko Dradjad Siap Pasang Badan jika Ada Hambatan Politik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengapresiasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas langkah penguatan transparansi, likuiditas, serta penegakan aturan di pasar modal domestik. Pembenahan tersebut dinilai krusial seiring lonjakan signifikan jumlah investor ritel sepanjang tahun ini.

Dradjad mengatakan, berbagai kebijakan pengawasan yang diterapkan otoritas pasar modal Indonesia tergolong ketat dan maju, salah satunya kewajiban keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen.

"Jadi untuk pasar modal, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang khusus dan sangat mendalam dari pemerintah kepada Pak Jeffrey (Dirut BEI) dan juga jajaran di BEI ya, dan juga kepada OJK ya," ujar Dradjad dalam acara bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Dradjad menilai, BEI dan OJK sebenarnya telah banyak melakukan penindakan atau enforcement secara tegas terhadap pelanggaran di pasar modal, meskipun langkah-langkah tersebut perlu lebih gencar dikomunikasikan kepada publik agar kepercayaan pelaku pasar semakin kuat.

Dia menyatakan kesiapan pemerintah untuk membantu memperlancar tugas penegakan aturan apabila otoritas pasar modal menghadapi hambatan non-teknis maupun tekanan politik.

"Saya sampaikan ke beliau, 'Pak Jeffrey, kalau ada hal-hal yang katakanlah Bapak perlu melakukan enforcement dan terhambat politik, please let me know,'" kata Dradjad.