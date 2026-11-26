IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 5.242

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 44,56 poin atau 0,86 persen ke level 5.242 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Kamis (26/11/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 309 saham menguat, 323 saham melemah dan 313 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,3 triliun dari 21,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,99 persen ke 548, indeks JII naik 1,03 persen ke 289, indeks IDX30 naik 1,02 persen ke 311 dan indeks MNC36 naik 0,82 persen ke 241.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, industri, properti, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, teknologi dan kesehatan. Sedangkan sektor yang melemah ada infrastruktur.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran naik 30,67 persen ke Rp98, PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) naik 26,28 persen ke Rp197, dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) naik 25,85 persen ke Rp412.