OJK dan BEI Luncurkan Portal Transparansi Pasar Modal, Kini Data Kepemilikan Saham Emiten Bisa Diakses Publik

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan portal informasi pasar modal terintegrasi untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Masyarakat bisa mengakses https://transparency.idx.co.id untuk mengakses berbagai informasi emiten, termasuk struktur kepemilikan saham dan porsi saham beredar di publik atau free float.

Pengembangan portal ini menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia, khususnya dalam memperkuat keterbukaan informasi dan memastikan kesetaraan akses bagi investor domestik maupun internasional.

Melalui platform tersebut, informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai kanal kini dihimpun dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi, terstruktur, dan dapat diakses secara lebih mudah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan pengembangan portal tersebut merupakan bentuk konkret komitmen regulator dan SRO dalam mendorong reformasi pasar modal yang dapat dirasakan langsung oleh investor.

Menurut Hasan, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan setiap investor memiliki kesempatan yang setara untuk memahami kondisi pasar, mengukur risiko, dan mengambil keputusan investasi.

"Melalui platform ini, kami ingin memastikan bahwa kemajuan reformasi pasar modal Indonesia semakin mudah diakses, dipahami, dan dinilai oleh komunitas investasi global," ujar Hasan dalam keterangan resmi, Sabtu (28/11/2026).