WASHINGTON DC - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Belanda dan Indonesia telah sepakat untuk memperkuat penerapan keuangan transisi. Keuangan transisi memiliki peran penting bagi banyak negara di dunia.

"Tidak hanya membantu mendekarbonisasi ekonomi, keuangan transisi juga memperkuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara yang menerapkannya," ujar Sri melalui akun Instagramnya @smindrawati di Washington DC dikutip Minggu (16/4/2023).

Oleh karena itu, Indonesia terus memantau setiap progres dari agenda ini.

Dalam postingannya, Sri mengakui dia merasa sangat senang berkesempatan bertemu dengan Menkeu Belanda, Sigrid Kaag.

"Senang sekali, saya berkesempatan bertemu dengan @sigridkaag dan membahas tindak lanjut dari upaya mengatasi perubahan iklim tersebut. Beliau baru saja mengemban tanggung jawab sebagai Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim periode 2023 - 2025," ucap Sri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengkolaborasikan Koalisi dengan G20, di mana isu transisi hijau dan kebijakan untuk memobilisasi sumber pendanaan swasta dapat berkontribusi pada prioritas agenda Keuangan Berkelanjutan dalam keketuaan G20 India.

"This is our spirit in working together…!" tutup Sri.